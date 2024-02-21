Ракеты, которые летят убивать украинцев, сначала тестируют на казахах – СМИ

Журналисты побывали на российском полигоне для испытания ракет Капустин Яр, ракеты оттуда падают на жителей приграничного района Казахстана.

Источник: "Новая газета Европа"

Дословно: "Ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области России. Но зенитные и баллистические ракеты, которые здесь испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде - в степи, где расположен особо охраняемый природный заказник.

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После испытаний ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах. Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают возле их домов, убивают их скот, вспыхнувшие пожары казахи тушат сами. Еще тяжелее экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются инвалидами".

Детали: Издание объясняет, что когда Казахстан перестал быть частью СССР, испытания российских ракет на его территории не прекратились, и теперь республика сдает в аренду свои земли под полигоны.

По данным "Национальной энциклопедии Казахстана", изданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было взорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

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Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

При медицинском обследовании местного населения на территории полигона установлено, что среди них уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови". Прошло еще 19 лет. Все это время Капустин Яр продолжает функционировать.

Официально в Бокейординском районе зарегистрировано 19 тысяч человек. Сколько живет на самом деле - неизвестно.

"Новая газета" сообщает, что когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают. В Урде их слышат минимум дважды в месяц.

Согласно официальным документам местной администрации о выплатах "инвалидам, пострадавшим от последствий деятельности полигонов", за 9 месяцев 2023 года всем "пострадавшим от ядерных полигонов" выплачено из местного бюджета 48,8 тысяч евро.