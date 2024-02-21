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Увеличилось количество украинцев, которые согласны на переговоры, чтобы минимизировать жертвы – опрос

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 февраля 2024, 13:11
Увеличилось количество украинцев, которые согласны на переговоры, чтобы минимизировать жертвы – опрос
Фото с сайта Верховной Рады

С мая 2022 года по февраль 2024 года в Украине стало больше тех, кто выступает за поиск в том числе дипломатического способа завершения войны для минимизации жертв - с 59 до 72 процентов соответственно.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Детали: По результатам опроса, при уверенности в победе украинцы остаются открытыми к переговорному процессу. В мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина, кроме военного, должна искать и дипломатический путь завершения войны (в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках).

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В то же время с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года стало меньше тех, кто считает, что Россию победы можно победить только военным путем.

Во всех регионах большинство жителей в целом открыты к дипломатическому треку.

 
КМИС
 

Исследование продолжалось 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: опроспереговорывойна
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