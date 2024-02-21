Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

На 87-м году жизни скончался правозащитник, общественный деятель, диссидент и Герой Украины Степан Хмара.

Источник: жена Роксолана Хмара в Facebook

Прямая речь: "Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире человек умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю...".

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Детали: В последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре 2023 года его госпитализировали в венскую клинику.

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Сокальского района Львовской области. Учился на стоматологическом факультете Львовского медицинского института. В студенческие годы Степан Хмара участвовал в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник" и занимался распространением самиздата.

В 1980 году КГБ арестовало его и приговорило к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки за "украинскую националистическую деятельность". Степан Хмара отбывал наказание в лагерях для политзаключенных на Урале.

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В 1987 году диссидент вернулся в Украину. Через год Хмара стал одним из руководителей Украинского хельсинского союза.

Фото из открытых источников

В 1990-м Степана Хмару избрали депутатом Верховной Рады Украины. В том же году политик поддержал студенческую Революцию на граните и голодал вместе с протестующими.

В 1992 году Хмара создал и возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП). 15 декабря 2001 года УКРП самораспустилась, а ее члены перешли в партию "Батькивщина". Сам Степан Хмара стал заместителем главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Весной 2005 года Хмара вышел из "Батькивщины" из-за конфликта относительно политики партии в парламенте.

В 2006 году Степану Хмаре присвоили звание Героя Украины с вручением Ордена Государства "За выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, преданность идеалам свободы и демократии".

Также Хмара был участником Оранжевой революции, а после Революции достоинства, в 2015 году, объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.

Фото из открытых источников





