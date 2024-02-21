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В Британии провалилось испытание ядерной ракеты Trident: депутаты требуют ответа

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 16:35
В Британии провалилось испытание ядерной ракеты Trident: депутаты требуют ответа
Фото: Getty Images

После сообщений о том, что недавнее испытание ракеты Trident, способной нести ядерную боеголовку, потерпело провал, британские депутаты стремятся получить заверения относительно национальной системы ядерного сдерживания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Сообщается, что у ракеты отказали ускорители, и она упала в море неподалеку от места запуска.

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Неудача произошла, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы увидеть испытания ракеты Trident, предназначенной для транспортировки ядерных боеголовок.

Подводная лодка HMS Vanguard недавно прошла модернизацию, которая длилась более семи лет. Министерство обороны Британии подтвердило, что во время теста произошла "аномалия", но заявило, что "испытание подтвердило эффективность ядерного сдерживания Великобритании".

"По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому поводу, однако мы уверены, что аномалия была специфической для этого события, и поэтому нет никаких последствий для надежности всех ракетных систем Trident и их запасов", – заявили в министерстве.

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"Ядерное сдерживание Великобритании остается безопасным, надежным и эффективным", – добавили в министерстве.

Представитель оппозиционной Лейбористской партии по вопросам обороны Джон Хили заявил, что сообщение о провале испытаний "вызывает беспокойство". "Министр обороны захочет заверить парламент, что это испытание не повлияет на эффективность британских операций по сдерживанию", – сказал он.

Справка: HMS Vanguard – одна из четырех британских подводных лодок класса Vanguard, которые обеспечивают ядерное сдерживание Великобритании путем постоянного пребывания одного из кораблей в море.

Атомные подводные лодки несут ядерные ракеты Trident 2 D5, которые также используются ВМС США. Ракеты Trident, произведенные американской компанией Lockheed Martin, являются баллистическими ракетами, которые могут быть запущены по целям на расстоянии до около 6 437 километров.

Напомним: Ранее депутаты парламента Великобритании предупредили, что ее вооруженные силы не готовы к войне "высокой интенсивности".

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Темы: Великобританияоружиеядерное оружие
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