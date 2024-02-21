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Послы G7 предостерегли Киев от саботажа реформы Бюро экономической безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 18:00
Послы G7 предостерегли Киев от саботажа реформы Бюро экономической безопасности
Бюро экономической безопасности, фото с сайта БЭБ - esbu.gov.ua

Послы государств "Группы семи" в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от принятия реформы Бюро экономической безопасности, которая не соответствует требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда.

Источник: письмо G7, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Послы "Большой семерки" направили письмо главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще нескольким чиновникам и парламентариям из правоохранительного и финансового комитетов.

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Послы G7 отмечают, что реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ) должна содержать четыре ключевых положения:

  1. Открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ.
  2. Независимый аудит деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора.
  3. Возможность увольнения директора БЭБ на основании выводов аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании "неудовлетворительных результатов" работы.
  4. Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Дословно: "Подчеркиваем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ любые положения, которые подрывают независимость других институтов".

Детали: Обращение к ключевым украинским чиновникам появилось в тот же день, когда два профильных комитета Верховной Рады – правоохранительный и финансовый – одобрили правительственный проект закона о реформе Бюро экономической безопасности.

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Этот проект ранее критиковали бизнес-ассоциации и антикоррупционные активисты из-за того, что он не содержит надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Правительственную реформу БЭБ связывают с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, которого называют неформальным "куратором" правоохранительной вертикали в Украине.

Этому предшествовало: Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности, несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.

В прошлом году послы стран "Группы семи" также выражали обеспокоенность намерениями правительства назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Темы: G7БЭБреформыУкраина
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