До псевдовыборов Путина россияне хотят захватить Луганщину – ГУР

В разведке считают, что российские оккупанты будут пытаться выйти на админграницы Луганской области до псевдовыборов президента России, запланированных на 15-17 марта.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "До выборов конкретно они хотят выйти, как минимум, на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении.

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Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично. Это элемент, который будет очень активно использоваться в информационно-психологических операциях, акциях, информационном пространстве".

Детали: По словам Скибицкого, задача россиян на ближайшие полгода - выход на административные границы Луганской и Донецкой областей и удержание захваченных территорий.

Кроме того, противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и оккупанты будут пытаться удержать их, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым: "Необходима система логистики, которая идет через Крым, подвоз боеприпасов, техники, личного состава на южное направление".

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Представитель ГУР добавил, что Украина уничтожает большие десантные корабли и они уже ничего не возят: "Если их там осталось 4 или 5, они тоже будут потоплены".

Скибицкий назвал задачей врага - удержать под контролем территории, которые они захватили: "Удержание - это, значит, активная оборона или отбросить нас на те позиции, с чего мы начинали наши наступательные действия".

Поэтому для Украины важно иметь резервы, поддержку наших партнеров, развивать свое производство: "Этот характер действий РФ с громким названием "наступления" предполагает затяжную войну. Войну на истощение".