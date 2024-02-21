У членов оборонного комитета Европарламента обнаружили в телефонах шпионские программы

Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: ИТ-служба Европарламента сообщила, что членов и сотрудников подкомитета по вопросам безопасности и обороны атаковали атакованные программным обеспечением для наблюдения.

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Проблему обнаружили во время плановой проверки устройств на предмет кибербезопасности, поэтому причина, по которой на телефоны могли установить вредоносную программу, пока непонятна.

"В данном геополитическом контексте и учитывая характер дел, которыми занимается подкомитет по вопросам безопасности и обороны, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, который поддерживает его работу", – прокомментировала заместитель спикера Европарламента Дельфина Колард.

Инцидент произошел на фоне подготовки Европарламента к возможному иностранному вмешательству и кибератакам во время выборов в июне этого года.

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Аудит кибербезопасности Европарламента в конце прошлого года показал, что меры защиты "еще не соответствуют отраслевым стандартам" и "не полностью соответствуют уровню угрозы", которую представляют киберпреступники.

Напомним, что скандал из-за использования шпионских программ для слежки сейчас продолжается и в Польше. Недавно премьер-министр Дональд Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus в период пребывания партии "Право и справедливость" при власти.