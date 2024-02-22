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Министр обороны Франции рассказал об угрозах РФ сбивать французские патрульные самолеты

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 12:42
Министр обороны Франции рассказал об угрозах РФ сбивать французские патрульные самолеты
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.

Источник: министр обороны Франции Себастьен Лекорню, "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Лекорню не предоставил конкретных деталей о французских рейсах или самолетах, в отношении которых фигурировали угрозы. Но он сказал, что Россия возвращается к "особенно агрессивной" позиции, напоминающей поведение Советского Союза во время холодной войны.

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"Месяц назад, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", – сказал министр.

"Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, очевидно, до агрессии в Украине", – отметил он.

По мнению Лекорню, это объясняется тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине.

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Пилоты французских ВВС регулярно патрулируют восточный фланг НАТО, что является частью усилий Альянса по усилению своей обороны после того, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Французские полеты включают дальнее патрулирование самолетами наблюдения AWACS. Пролетая высоко над побережьем Черного моря, они используют свои мощные радиолокационные и другие средства наблюдения, чтобы заглянуть на Крымский полуостров, который был захвачен Россией и аннексирован в 2014 году. Наблюдательные полеты могут зафиксировать запуски ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность в Украине.

Что предшествовало:

  • Напомним, Washington Post со ссылкой на один из военных документов США сообщало, что 29 сентября 2022 года у побережья оккупированного Крыма российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик.
  • Тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об инциденте Палате общин в октябре, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно", причем один самолет приблизился к британскому самолету на расстояние до 15 футов (5 метров).
  • Позже стало известно, что российский пилот пытался сбить самолет-разведчик Королевских ВВС Британии над Черным морем и выпустил две ракеты, считая, что получил разрешение попасть в борт, хотя официально Москва и Лондон озвучивали другую версию произошедшего.

Темы: ФранцияМинобороныавиа
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