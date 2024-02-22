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Беларусь анонсировала крупные военные учения совместно с Россией на 2025 год

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 15:41
Беларусь анонсировала крупные военные учения совместно с Россией на 2025 год
иллюстративное фото Минобороны Беларуси

Учения "региональной группировки войск" Беларуси и России пройдут на территории РБ в 2025 году.

Источник: министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью российским пропагандистам, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Глава белорусского Минобороны заявил, что основной задачей РГВ является "обеспечение военной безопасности Союзного государства".

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Прямая речь: "Вокруг этой задачи и вертится весть комплекс мероприятий, которые мы планируем и которые мы проводим. В состав региональной группировки у нас (входят) практически все Вооруженные силы Республики Беларусь. От Российской Федерации - это ряд объединений и воинских частей от Военно-космических сил. Но она не статична, она может меняться, исходя из условий".

Детали: "Беларускі Гаюн" отмечает, что решение о проведении на территории РБ или РФ раз в два года совместных военных учений было принято в 2009 году. Учения "Запад" или "Щит Союза" проводились в форматах совместных стратегических (оперативно-стратегических) учений каждые два года.

Исходя из установленной очередности, в 2023 году должны были состояться учения "Щит Союза". Они были запланированы на 22-26 сентября, однако их отменили. В 2024 г. проведения совместных учений (оперативных / стратегических) РБ и РФ не анонсировалось. Соответственно, проведение одних учений раз в два года было пропущено.

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Также, как известно, с 10 по 20 февраля 2022 на территории РБ проходили внеплановые СОУ "Союзная решимость-2022". Через четыре дня после окончания этих "учений" Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Дословно "Беларускі Гаюн": "По опыту НЕ проведения учений "Щит Союза-2023", учения в 2025 на территории РБ могут еще и не состояться из-за продолжения войны в Украине. У РФ может просто не хватить солдат и на войну, и на учения. Можно еще вспомнить проходившие в сентябре 2023 в РБ учения ОДКБ "Боевое братство-2023", в которых принял участие очень скромный по численности российский контингент.

Однако даже если учения в 2025 не будут отменены, все перемещения войск на территории РБ будут тщательно отслеживаться для не повторения февраля 2022".

Темы: БеларусьармияРосcиявойна
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