Одно из требований Еврокомиссии: Рада приняла законопроект о лоббизме

Верховная Рада на заседании в пятницу одобрила в целом законопроект №10337 о добропорядочном лоббизме, что было одним из дополнительных требований Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: За проект №10337 проголосовали 236 депутатов из 226 необходимых, одобрив его в целом.

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Принятие закона о лоббизме было одним из четырех дополнительных требований Еврокомиссии, сформулированных в отчете о расширении в ноябре 2023 года. В то же время его критиковали за то, что нормы проекта могут стать препятствием для добропорядочной деятельности экспертных общественных организаций, продвигающих те или иные реформы.

Закон определяет правовые рамки лоббистской деятельности в Украине, права и обязанности субъектов; предусматривает создание при НАПК Реестра прозрачности, отчетность тех, кто определен как субъекты лоббирования, и контроль за соблюдением ими правил лоббирования.

Закон должен вступить в силу через 2 месяца после запуска Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

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ОО "Центр противодействия коррупции" перед голосованием выразила позицию, что проект в текущем виде не решает проблему лоббизма через отдельных депутатов и советников во властных структурах.

Депутат от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что перед вторым чтением учли некоторые поправки, на которых настаивали общественные организации, но не все, "поэтому есть угроза разночтения определенных норм".

Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики от "Слуги народа" Денис Маслов заявил, что перед голосованием во втором чтении "пересмотрели суть лоббирования" и ключевым маркером лоббизма определили коммерческий интерес.

"Определяющим для того, будет ли влияние лица на принятие нормативно-правового акта считаться лоббированием, станет наличие у него коммерческого интереса", – отметил он.

Продвигать интересы через лоббистов нельзя будет политическим силам, медиа, религиозным организациям, кандидатам на выборах.

Также, по его словам, в результате поправок упростили отчетность для субъектов лоббирования: не нужно будет указывать точные финансовые показатели, но нужно будет отчитываться о своих встречах с топ-чиновниками.

Теперь, как ожидают, мартовский саммит лидеров ЕС должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – и принятие закона о лоббировании.

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