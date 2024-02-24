Bloomberg пишет о расколе между Западной и Восточной Европой из-за недостаточной помощи Украине

По данным Bloomberg, спор из-за неспособности Евросоюза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Источник: публикация Bloomberg, основанная на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"

Детали: Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

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Одна из причин – категорическая позиция нескольких западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны оставаться только в пределах ЕС – что уже затормозило поставки снарядов.

Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов у Турции. Для восточноевропейских государств это свидетельствует о том, что "Запад, похоже, не понимает неотложности ситуации", сказал один из собеседников Bloomberg.

Один европейский чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие у Франции, а вместо этого будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, потому что они являются более надежными союзниками.

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Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция немецких властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.

Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побудило к выдвижению президента Румынии Клауса Йоханниса.

Что предшествовало: Поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% верят, что она может победить Россию.

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