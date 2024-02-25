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Президент: Приглашение Украины в НАТО зависит от США и Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 25 февраля 2024, 19:13
Президент: Приглашение Украины в НАТО зависит от США и Германии
Зеленский на пресс-конференции 25 февраля, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о приглашении Украины в НАТО, в частности, на Вашингтонском саммите, зависит от Германии и США.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он сказал, что, по его пониманию, все партнеры поддерживают Украину в предоставлении приглашения, и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО.

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"Я не хочу сейчас играть словами. Приглашение зависит на сегодня, при всем уважении ко всем партнерам... от Соединенных Штатов Америки и от Германии. Это факт", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что лично не видит никаких рисков в приглашении Украины в НАТО.

Что предшествовало: Посол США при НАТО Джулиан Смит не ожидает, что на саммите в Вашингтоне этим летом Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге также допустил, что члены Альянса могут не пригласить Украину к членству на саммите в Вашингтоне.

Темы: ЗеленскийНАТО
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