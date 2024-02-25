На Марьинском направлении отражено 28 вражеских атак – сводка Генштаба

В воскресенье на Марьинском направлении защитники отразили 28 вражеских атак, на Авдеевском – 18.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 81 боевое столкновение. В общем враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Мхи, Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Волфино, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное и Железное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Курдюмовка, Клещеевка, Нью-Йорк и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак врага в районе населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Желанное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Кроме того, защитниками отражено более 10 атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Парасковиевка, Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе Роботино и 1 атаку в районе Гуляйпольского Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 4 попытки штурма позиций украинских войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника.