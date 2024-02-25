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Россияне ударили ракетами по Харьковскому району

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 23:39
Россияне ударили ракетами по Харьковскому району
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье поздно вечером российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому району.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе.

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Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода.

На эту минуту информации о пострадавших не поступало".

Детали: Синегубов добавил, что осмотр мест попаданий продолжается.

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Темы: ХарьковХарьковская областьракетный ударвойна
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