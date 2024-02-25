Россияне ударили ракетами по Харьковскому району
Воскресенье, 25 февраля 2024, 23:39
В воскресенье поздно вечером российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому району.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе.
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Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода.
На эту минуту информации о пострадавших не поступало".
Детали: Синегубов добавил, что осмотр мест попаданий продолжается.
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