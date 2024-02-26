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ISW: В России власти и СМИ не упоминали о годовщине вторжения, чтобы скрыть провал

Алена ИвашкивПонедельник, 26 февраля 2024, 04:29
ISW: В России власти и СМИ не упоминали о годовщине вторжения, чтобы скрыть провал
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Чтобы не привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей в Украине и в реализации меньших целей - захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным потерям личного состава в России официальные лица и государственные СМИ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики института отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев и что большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.

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Российский президент Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции. 

ISW продолжает оценивать, что Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако Путин может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

Ключевые выводы ISW за 25 февраля:

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  • Российские чиновники и государственные СМИ в основном воздержались от публичного обсуждения второй годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, пытаясь избежать обсуждения того, что Россия не смогла достичь заявленных целей войны за счет значительных человеческих жертв.
  • Российские официальные лица, государственные и аффилированные с государством телеканалы, вероятно, воздержались от комментариев по поводу второй годовщины начала полномасштабного вторжения России, чтобы избежать привлечения внимания к неудачам России в достижении заявленных стратегических целей в Украине и меньших российских целей - захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным человеческим потерям.
  • Украинские чиновники 25 февраля обсудили цели и приоритеты Украины на 2024 год и подчеркнули необходимость дальнейших украинских инноваций и западной помощи для достижения целей Украины.
  • На видео с беспилотника, опубликованном 25 февраля, видно, как российские войска совершают очевидные военные преступления вблизи Бахмута.
  • Российское информационное пространство продолжает оставаться очень чувствительным к недавним потерям самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что свидетельствует о том, что вопрос развертывания и защиты этих самолетов вызывает большое беспокойство.
  • Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на 25 февраля Россия не получала никаких ракет дальнего радиуса действия от Ирана.
  • Недавно, 25 февраля, российские войска осуществили подтвержденное продвижение в районе Бахмута и Крынок на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
  • Российские власти продолжают вербовать украинских граждан на оккупированной территории Украины в российскую армию.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 25 февраля, что Россия удерживает в российских тюрьмах более 28 000 граждан Украины.

Темы: ISWвойна
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