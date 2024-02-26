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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 11:01
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией
ПОЛЬСКИЕ ФЕРМЕРЫ БЛОКИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ В МЕДИКЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей вблизи Франкфурта-на-Одере.

Источник: Spiegel, "Европейская правда".

Детали: Блокада польскими фермерами автобана возле Франкфурта-на-Одере, как ожидается, приведет к задержке движения в Бранденбурге до второй половины дня понедельника. Полиция призвала перевозчиков, в частности, избегать автобана A12, если это возможно. Следует использовать пограничный переход Помеллен на автобане 11 в Мекленбурге-Передней Померании и пограничный переход Форст на автобане 13. Даже тем, кто путешествует на автомобиле, следует выбирать другие пути.

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Многочисленные грузовики, легковые автомобили и автобусы были вынуждены в воскресенье ехать в объезд, поскольку тракторы были припаркованы на много километров на польской стороне. В Польше фермеры сформировали колонну из тракторов на автобане 2 – продолжении A12 на польской стороне – на пограничном переходе Швецк.

В воскресенье вечером на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками. В Германии фермеры протестуют прежде всего против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Как сообщают польские СМИ, некоторые аграрии ждут в своих машинах – и в основном они ждут встречи с премьер-министром Дональдом Туском и отзыва политики Зеленого курса ЕС.

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"Мы ждем премьер-министра" – гласит один из баннеров, размещенных на машинах фермеров. "Политика ЕС разрушает фермеров" – еще один лозунг, который подготовили протестующие.

Ожидается, что блокада продлится до 13:00, но пока что это предупредительный протест. Не исключено, что она будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Что предшествовало: 

  • Как сообщалось, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский будет призывать ЕС ограничить Европейский зеленый курс – политику Евросоюза по окружающей среде, против положений которой выступают фермеры.
  • Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы
  • Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защищать украинский бизнес
  • В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.

Темы: ПольшаграницаГермания
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