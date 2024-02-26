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По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

Ирина БалачукПонедельник, 26 февраля 2024, 13:27
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
Скриншот з alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы ракетных ударов. Опасность продолжалась около 50 мин.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 13:26 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась около 50 мин.

Темы: воздушная тревога
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