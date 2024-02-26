Болгария высылает супругов шпионов РФ, которые хотели притвориться болгарами

Болгарское контрразведывательное ведомство ДАНС объявило об изгнании из страны супругов россиян, которые создавали себе биографию и документы "граждан Болгарии" под вымышленными именами с целью дальнейшей шпионской деятельности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС

Детали: 26 февраля руководитель ДАНС подписал распоряжение о 5-летнем запрете въезда и проживания на территории стран ЕС граждан России Владимира Горочкина, выходца из Калининградской области, и его жены Татьяны Горочкиной родом из Саратовской области, из-за наличия доказательств их деятельности, противоречащей интересам безопасности Болгарии.

Реклама:

Выяснилось, что Горочкины уже некоторое время проживали в Болгарии как якобы граждане страны под именами Дениса и Дианы Рашковых.

ДАНС получила информацию, по которой Владимир Горочкин и Татьяна Горочкина являются нелегальными агентами разведки и были привлечены к деятельности внешней разведки РФ по размещению в иностранных государствах своих агентов под вымышленными именами.

Контрразведка считает, что задачей Горочкиных на текущем этапе деятельности было получить все необходимые болгарские документы и проработать "биографию прикрытия", чтобы впоследствии под этими именами осуществлять шпионскую деятельность за пределами Болгарии.

ВИДЕО ДНЯ

Также недавно в Болгарии прошли обыски в одном из ведомств МВД из-за подозрений в шпионаже сотрудника в пользу России.