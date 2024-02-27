ISW: Россия вернула себе стратегическую инициативу на поле боя
Институт изучения войны считает, что российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий и смогут проводить наступательные операции, когда и где они захотят, пока они будут удерживать инициативу.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики отметили, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом 2024 года.
Зеленский также заявил, что украинские военные имеют четкий план противодействия российским войскам.
ISW продолжает оценивать, что российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий после контрнаступления Украины летом 2023 года и что Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.
Если Украина будет вести активную оборону на всем театре военных действий в 2024 году, тем самым отдаст стратегическую инициативу России.
Российские войска будут иметь возможность маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям до тех пор, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу.
Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году.
Ключевые выводы ISW за 26 февраля:
- Швеция вступит в НАТО после того, как 26 февраля Венгрия официально одобрила заявку Швеции на вступление в Альянс.
- Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, кодифицируя основные усилия по реструктуризации и реформированию российской армии.
- Официальная передача регионов, ранее находившихся в ведении Северного флота, вероятно, является частью более широких российских усилий по восстановлению командований военных округов как главных штабов российских сухопутных войск, а также переподчинению военно-морских сил ВМФ России, о чем ранее сообщал ISW.
- Воссоздание военных округов поддерживает параллельные цели консолидации контроля над российскими операциями в Украине в кратко- и среднесрочной перспективе и подготовки к возможной будущей широкомасштабной войне обычных вооруженных сил против НАТО в долгосрочной перспективе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом 2024 года, что согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий и смогут проводить наступательные операции, когда и где они захотят, пока они будут удерживать инициативу.
- Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов продолжает недавнюю кампанию по налаживанию контактов с российскими военнослужащими после захвата Авдеевки, Донецкая область, и, по сообщениям, посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии (ОВА) в Украине.
- Более 20 глав государств, в том числе 15 лидеров Европейского Союза (ЕС), встретились в Париже 26 февраля, чтобы обсудить увеличение поставок боеприпасов в Украину.
- Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине 26 февраля.
- Приднестровские источники сообщили российскому независимому изданию "Верстка", что Приднестровье, пророссийский сепаратистский регион Молдовы, не планирует просить о присоединении к России во время съезда депутатов в Тирасполе 28 февраля.
- Недавно российские войска одержали подтвержденные победы вблизи Кременной, Бахмута и Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта.
- По сообщениям, Россия импортировала "чувствительных" европейских товаров, подпадающих под санкции, включая технологии вооружения, на сумму почти 450 миллионов евро (около 488 миллионов долларов США) в период с января по сентябрь 2023 года.