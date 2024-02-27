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В Одессе были слышны взрывы: россияне запускали ударные дроны

Татьяна ОлейникВторник, 27 февраля 2024, 23:01
В Одессе были слышны взрывы: россияне запускали ударные дроны
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 27 февраля запустили ударные БПЛА направлением на Одесскую область.

Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне"

Детали: Воздушные силы сообщали, что БПЛА направлялись в Одесской области на север, затем сменили курс на Одессу.

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Позже корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе прогремели несколько взрывов.

В 23:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.

Темы: Одессавзрывбеспилотники
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