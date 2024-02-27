В Одессе были слышны взрывы: россияне запускали ударные дроны
Вторник, 27 февраля 2024, 23:01
Российские войска вечером 27 февраля запустили ударные БПЛА направлением на Одесскую область.
Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне"
Детали: Воздушные силы сообщали, что БПЛА направлялись в Одесской области на север, затем сменили курс на Одессу.
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Позже корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе прогремели несколько взрывов.
В 23:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.