Путин тайно ввел должность политруков в госорганах: будут укреплять "патриотизм"

Президент страны-агрессора Владимир Путин тайным указом еще в 2023 году ввел должность политруков в российских государственных органах.

Источник: Meduza, "Важные истории"

Дословно: "В соответствии с указом, в федеральных государственных органах официально вводится должность "заместителя руководителя по общественно-политической работе". Искать людей, которые станут политруками, предполагается внутри этих структур - прежде всего среди уже работающих заместителей. При этом кандидатуру нужно согласовать с АП".

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Детали: В обнародованной СМИ методичке указано, что геополитическая ситуация и война против Украины требуют от госорганов эффективной и системной работы, в частности, по укреплению патриотизма у работников.

Чтобы этого добиться, предусмотрены мероприятия по "оперативному информированию о военно-политической обстановке в стране и в мире", а также проведение просветительской работы по изучению истории России, ее войн и становления.