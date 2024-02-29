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Путин: Стратегические ядерные силы РФ в состояние полной готовности

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 11:56
Путин: Стратегические ядерные силы РФ в состояние полной готовности
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ приведены в состояние полной готовности и в который раз похвастался разработкой нового вооружения, которое, по его словам, уже либо уже используется на войне против Украины, либо в ближайшее время будет поставлено в войска.

Детали: Путин во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля

Прямая речь российского диктатора: "В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений − о чем я говорил еще в послании 2018 года − все сделано или завершается эта работа.

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Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)"

Детали: Также, по его словам, в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

"О нем в послании *18 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Перисвет"", − заявил Путин.

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Он добавил, что сейчас в России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Прямая речь Путина: "В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве".  

Российский диктатор уверяет, что работа над "целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается".

Он традиционно повторил ложь о том, что "не мы начали эту войну на Донбассе" и в который раз заявил, что российские оккупанты сделают "все чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО".  

Вместе с тем он уверяет, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

По словам российского диктатора, это все якобы "вбросы", которые якобы нужны США, чтобы втянуть Россию в выгодные для Америки переговоры.

Темы: Путиноружиеядерное оружие
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