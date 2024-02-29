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В первые дни марта в Украине потеплеет до +17

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 12:07
В первые дни марта в Украине потеплеет до +17
иллюстративное фото Unsplash

В пятницу 1 марта в Украине без осадков, ночью и утром на Правобережье местами туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в восточных областях 1-6° мороза), днем 6-11° тепла, в западных областях и в Крыму 0-5° тепла, днем 12-17° тепла, в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10° тепла.

2 марта в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

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Температура в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на остальной территории страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

В столице в субботу осадков не будет. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.

Темы: погода
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