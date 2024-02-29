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Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 12:15
Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию – СМИ
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на лидерство в Соединенных Штатах, планирует 8 марта принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ранее о встрече сообщила газета The New York Times.

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Посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Государственный департамент США не ответили на запросы о комментариях в среду вечером.

Орбан, как и Трамп, исповедует популистскую политику и занимает видное место как лидер ультраправого возрождения в Европе.

Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает, что Трамп все больше усиливает свое влияние на вопросы внешней политики еще во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к номинации на пост президента от Республиканской партии и вероятного реванша на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе помощники Трампа продвигали его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, недавно избранным популистом.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Темы: ТрампОрбанСШАВенгрия
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