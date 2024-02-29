СБУ разоблачила еще одного митрополита УПЦ МП: оскорблял верующих ПЦУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства противоправной деятельности руководителя Сумской епархии УПЦ МП: митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Источник: СБУ, Сумская областная прокуратура, УП

Детали: Правоохранители не называют имя клирика, но по данным из открытых источников, эту епархию возглавляет 56-летний епископ Сумской и Ахтырский Евлогий, в миру - Евгений Гутченко.

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По данным следствия, священнослужитель в своих проповедях публично допускал высказывания, которые нарушают религиозные права, оскорбляют чувства верующих Православной Церкви Украины.

Более того, руководитель епархии в одной из соцсетей распространял материалы, в которых негативно высказывался в адрес представителей ПЦУ.

Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной вражде в нашем государстве. Отмечается, что инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.

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На основании полученных доказательств ему сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.