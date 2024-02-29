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Военные уничтожили три вражеских комплекса наблюдения на Харьковщине и Херсонщине

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 12:39
Военные уничтожили три вражеских комплекса наблюдения на Харьковщине и Херсонщине
СКРИНШОТ ГПСУ

В Харьковской области пограничники ликвидировали два российских комплекса наблюдения "Муром-П", еще один комплекс "Муром-М" поразили Силы обороны юга на левом берегу Днепра. 

Источники: Силы обороны юга Украины, Государственная пограничная служба Украины 

Дословно ГПСУ:" Два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница"".

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Детали: Также на левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны уничтожили 54 оккупанта и российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Кроме этого, военные поразили полевой склад боеприпасов противника. В командовании отметили, что Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.



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Темы: оружиеХерсонская областьХарьковская область
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