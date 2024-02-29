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Безосновательно выплатили 186 миллионов: аудит Минобороны нашел нарушения с боевыми доплатами

Алена МазуренкоЧетверг, 29 февраля 2024, 13:07
Безосновательно выплатили 186 миллионов: аудит Минобороны нашел нарушения с боевыми доплатами

Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. В целом речь идет о более 186 миллионах.

Источник: Минобороны

Дословно: "Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

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Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен".

Детали: Сообщается, что по решению министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

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Темы: Миноборонызарплатывойна
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