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В ракетах из КНДР, которыми РФ била по Киеву, нашли компоненты западных и китайских компаний

Евгений Будерацкий, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 15:31
В ракетах из КНДР, которыми РФ била по Киеву, нашли компоненты западных и китайских компаний
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА KN-23. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия била по Киеву в феврале, были найдены электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В частности, в ракетах, которые упали в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся западные микроконтроллеры, флеш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

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Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании, как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и другие.

На отдельных частях и обломках содержатся бирки с рукописным корейским иероглифом.

SAG / SIEMENS (Германия)

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

NXP Semiconductors (Нидерланды)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

XP Power (конструкторские бюро в: Великобритания, США (Калифорния), Сингапур)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Fairchild Semiconductor International, Inc. (США)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Analog Devices, Inc. (США)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

NSK Ltd. / NSK Automation (Япония)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

ZHONGKEWEI (Китай)

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ
 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Предыстория:

20 февраля британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR), исследовав 290 компонентов остатков баллистической ракеты, которую Северная Корея передала России для удара по Украине, обнаружила, что сотни из них - производства европейских и американских компаний.

По данным СМИ, санкции против КНДР должны появиться в 13-м пакете санкций Европейского Союза.

По данным СБУ, российские войска с декабря 2023 года выпустили по городам Украины уже более 20 северокорейских средств поражения, в частности баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24).

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Темы: КНДРракетный ударвойна
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