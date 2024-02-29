ОБСЕ запустила спецмеханизм по случаям произвольного задержания РФ гражданских украинцев

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решили задействовать так называемый Московский механизм в вопросе о произвольном задержании представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "Европейская правда"

Пряма мова: "Приветствую применение Московского механизма подавляющим большинством стран-участниц ОБСЕ в ответ на произвольные задержания Россией украинских гражданских... Ожидаю, что применение Московского механизма ОБСЕ поможет нам определить реальные масштабы этого преступления и установить факты".

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Детали: Кулеба отметил, что это первое применение какого-то международного механизма в связи с этим вопросом.

Он подчеркнул, что во время этой войны Россия взяла в заложники тысячи гражданских украинцев на оккупированных территориях, и он давно призвал ОБСЕ, ООН и другие организации отреагировать на эту ситуацию.

Прямая речь: "Они – самая незащищенная группа, и этот вопрос наиболее обделен вниманием на международных площадках... Продолжаю призывать все международные организации, общественные организации и медиа обращать больше внимания на тему украинских гражданских, которых Россия удерживает в качестве заложников. Мы продолжим прилагать все возможные усилия, чтобы освободить каждого из них, и я благодарен за мощную поддержку партнеров в этом вопросе".

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Больше деталей: Московский механизм может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на выявленные проблемы.

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