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Спикер Джонсон рассказал, когда в Палате представителей рассмотрят помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 21:40
Спикер Джонсон рассказал, когда в Палате представителей рассмотрят помощь Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Getty Images

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Джонсона "Голосу Америки"

Детали: Джонсон отметил, что Палата представителей рассматривает все доступные варианты относительно дополнительного финансирования на национальную безопасность и вернется к этому вопросу, "как только правительство получит финансирование".

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Ранее на брифинге 29 февраля спикер спрогнозировал, что на этой неделе Палата, вероятно, не будет рассматривать помощь Украине, а вместо этого будет работать над урегулированием безопасности границы и избежанием шатдауна.

"Если мы уже собираемся исправить все в этом мире, мы должны сначала исправить Америку. Это означает две вещи: означает защиту границы и финансирование нашего правительства. И поэтому на этой неделе мы очень упорно работаем, чтобы сделать обе эти вещи", – заявил Джонсон.

Также во время брифинга политик отметил, что Сенату понадобилось четыре месяца, чтобы принять законопроект о дополнительном финансировании, а Палата представителей получила документ полторы недели назад.

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Ранее на этой неделе после встречи с президентом США Джо Байденом Джонсон заявил, что вопрос помощи Украине решат "своевременно".

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.

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Темы: СШАпомощь Украине
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