Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА с нескольких направлений

Вечером 29 февраля российские войска запустили ударные БПЛА по нескольким направлениям на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Военные сообщили, что БПЛА направлялись с юго-востока через Запорожскую область на Днепропетровщину. Также сообщили о БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра.

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Позже уточнили, что БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.

Также об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области.

В 22:03 сообщили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.

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В 22:49 военные сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.