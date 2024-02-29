Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА с нескольких направлений
Четверг, 29 февраля 2024, 21:59
Вечером 29 февраля российские войска запустили ударные БПЛА по нескольким направлениям на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Военные сообщили, что БПЛА направлялись с юго-востока через Запорожскую область на Днепропетровщину. Также сообщили о БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра.
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Позже уточнили, что БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.
Также об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области.
В 22:03 сообщили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.
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В 22:49 военные сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.