Шольц назвал новую причину не давать Taurus Украине: Может попасть куда-нибудь по Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Дрездена 29 февраля назвал очередную причину не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Детали: Шольца цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Шольца, Taurus – ракета с максимальной дальностью полета до 500 километров – является оружием, которое "в случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-нибудь в Москве".

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"Именно поэтому – выскажусь со всей дипломатической абстрактностью – другие также убедились, что знают, куда именно все попадает", – добавил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и "я считаю, что это невозможно", подчеркнул Шольц.

В начале недели он уже говорил, что выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав среди причин, в частности, то, что их наведение может предусматривать присутствие немецких войск на украинской территории.

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Слова канцлера ФРГ, которые некоторые комментаторы истолковали как якобы признание присутствия британских и французских военных в Украине, уже опровергли в Минобороны Британии. Там отметили, что использование дальнобойных ракет является делом исключительно Вооруженных Сил Украины.