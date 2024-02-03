Байден прокомментировал авиаудар: наш ответ начался
Президент США Джо Байден сообщил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США.
Источник: заявление на сайте Белого дома
Прямая речь Байдена: "Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться там и тогда, где мы выберем".
Детали: Он добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире: "Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы нанесете вред американцу, мы ответим".
Президент США также напомнил, что в прошлое воскресенье трое американских солдат были убиты в Иордании беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР): "Ранее сегодня я присутствовал на достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей".
Предыстория:
- В пятницу Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по объектам, которые связаны с Ираном, в Ираке и Сирии.
- 28 января стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.