Беспилотники атаковали Россию в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях

Противовоздушная оборона Российской Федерации сбила в ночь на субботу четыре беспилотника.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По информации Минобороны оккупантов, один беспилотник сбили в Белгородской области, еще два - в Волгоградской и один - в Ростовской.

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