Беспилотники атаковали Россию в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях
Суббота, 3 февраля 2024, 07:40
Противовоздушная оборона Российской Федерации сбила в ночь на субботу четыре беспилотника.
Источник: Минобороны РФ
Детали: По информации Минобороны оккупантов, один беспилотник сбили в Белгородской области, еще два - в Волгоградской и один - в Ростовской.
Реклама:
Предыстория:
- В ночь на субботу в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
- Момента падения беспилотника никто из оперативных работников не видел, но сообщили, что повреждения там серьезные.