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Беспилотники атаковали Россию в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях

Алена ИвашкивСуббота, 3 февраля 2024, 07:40
Беспилотники атаковали Россию в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях
Украинский беспилотник, фото Армии дронов

Противовоздушная оборона Российской Федерации сбила в ночь на субботу четыре беспилотника.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По информации Минобороны оккупантов, один беспилотник сбили в Белгородской области, еще два - в Волгоградской и один - в Ростовской.

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Предыстория:

  • В ночь на субботу в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
  • Момента падения беспилотника никто из оперативных работников не видел, но сообщили, что повреждения там серьезные.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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