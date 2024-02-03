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Графики аварийных отключений электроэнергии вводят в Кривом Роге

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 08:42
Графики аварийных отключений электроэнергии вводят в Кривом Роге
ФОТО Getty Images

Энергетики Кривого Рога вводят графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.

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Будут веерные перебои с электроэнергией и связью".

Детали: Вилкул напомнил людям, что в городе работают 213 "Пунктов несокрушимости", где есть электричество, тепло и все необходимое.

Напомним: По состоянию на 07.00 обесточены 7500 абонентов в Металлургическом районе Кривого Рога. Также без электроснабжения осталось две котельные.

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Темы: Кривой Рогблекаутэлектроэнергия
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