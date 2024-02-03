На Херсонщине из-за обстрелов России ранены семь человек
Суббота, 3 февраля 2024, 09:05
За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсонской области, 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.
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По Херсону враг направил 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе; попали в детский сад в Бериславском районе.
Также оккупанты нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне.
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Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.