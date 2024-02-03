Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине из-за обстрелов России ранены семь человек

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 09:05
На Херсонщине из-за обстрелов России ранены семь человек
обстрелянный центр херсона 2 февраля, фото: дснс

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсонской области, 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

Реклама:

По Херсону враг направил 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе; попали в детский сад в Бериславском районе.

Также оккупанты нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Темы: Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсонская область
Воздушники показали успешную работу зенитчиков по российскому беспилотнику ZALA
Россияне нанесли удары по Ингульцу и Бериславу на Херсонщине, трое раненых - ОВА
Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки было 63 боестолкновения − Генштаб
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: