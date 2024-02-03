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"Фьюри - долбаный трус": менеджер Усика отреагировал на перенос боя

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 09:34
Фьюри - долбаный трус: менеджер Усика отреагировал на перенос боя
ФОТО: FACEBOOK.COM/ALEXANDERUSYK

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал Тайсона Фьюри трусом после того, как тот перенес долгожданный бой из-за травмы на тренировке.

Источник: Климас, которого цитирует The Ring

Прямая речь Климаса: "Тайсон Фьюри - долбаный трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, и он попросил свою с*чку ударить его сковородой в лоб. Можете процитировать меня дословно.

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Когда Александру сообщили об этом, он лишь улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться".

Напомним: Накануне стало известно, что бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.

Темы: спортУсикукраинцы
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