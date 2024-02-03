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На Сумщине запретили движение возле границы, где ранее российская ДРГ убила людей

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 10:29
На Сумщине запретили движение возле границы, где ранее российская ДРГ убила людей
фото: ОГП

С 3 февраля в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Отмечается, что решение утвердили после распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

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Отныне запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

  • Рыжевка - Будки;
  • Будки - Искрисковщина;
  • Бессаловка - Искрисковщина;
  • Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;
  • Павловка - Катериновка - Ободы;
  • Ободы - Степное - Первое Мая;
  • Степное - Первое мая - Константиновка;
  • Кондратовка - Андреевка;
  • Андреевка - Алексеевка;
  • Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;
  • Мирополье - Миропольское;
  • Миропольское - Проходы - Турья;
  • Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;
  • Турья - Степок;
  • Угроиды - Степок;
  • Михайловское - Степок;
  • Покровское - Степок;
  • Покровка - Михайловка;
  • Покровка - Поповка - Высокое;
  • Покровка - Краснополье;
  • Рясное - Майское - Мезеновка;
  • Порозок - Поповка;
  • Александровка - Пономаренки.

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь.

Напомним: Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.

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Темы: Сумская областьвойнадороги
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