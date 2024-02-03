На Сумщине запретили движение возле границы, где ранее российская ДРГ убила людей

С 3 февраля в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Отмечается, что решение утвердили после распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

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Отныне запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

Рыжевка - Будки;

Будки - Искрисковщина;

Бессаловка - Искрисковщина;

Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;

Павловка - Катериновка - Ободы;

Ободы - Степное - Первое Мая;

Степное - Первое мая - Константиновка;

Кондратовка - Андреевка;

Андреевка - Алексеевка;

Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;

Мирополье - Миропольское;

Миропольское - Проходы - Турья;

Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;

Турья - Степок;

Угроиды - Степок;

Михайловское - Степок;

Покровское - Степок;

Покровка - Михайловка;

Покровка - Поповка - Высокое;

Покровка - Краснополье;

Рясное - Майское - Мезеновка;

Порозок - Поповка;

Александровка - Пономаренки.

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь.

Напомним: Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.