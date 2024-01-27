Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Суббота, 27 января 2024, 14:45
Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.
Источник: Сумская ОВА, Офис генпрокурора
Детали: Уточняется, что их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.
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Власти в очередной раз обратилась к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации.
Обновлено: ОГП позже обнародовал подробности убийства гражданских.
По данным следствия, утром 27 января оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района.
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