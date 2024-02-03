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Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - источник

"Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 12:35
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - источник
скриншот

Пожар 3 февраля на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде - результат успешной атаки беспилотников СБУ.

Источник: собеседник УП в спецслужбах

Детали: Источник отмечает, что два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет "значительную часть производственной мощности".

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ФОТО: V1 RU

Дословно: "СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине.

Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться".

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Больше деталей: Собеседник напоминает, что недавно беспилотники СБУ также атаковали морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

Предыстория: В ночь на 3 февраля пожар произошел в России в городе Волгоград - на площади 300 кв.м горели нефтепродукты.

Темы: СБУбеспилотникиРосcия
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