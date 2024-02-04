Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 04:24
Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине
Фото: Getty Images

Администрация американского президента Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, назвав это "циничным политическим маневром" республиканцев.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно последнего законопроекта республиканцев в Палате представителей

Детали: В заявлении Белого дома указывают на то, что в течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и окажет поддержку Украине и Израилю.

Реклама:

Дословно: "Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру".

Детали: В администрации Байдена отмечают, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

Дословно: "Мы решительно выступаем против этой выходки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению..."

ВИДЕО ДНЯ

"...республиканцы в Палате представителей должны работать над этими насущными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат".

Что предшествовало: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал в субботу, что на следующей неделе Палата представителей проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи по безопасности без каких-либо других условий, включая помощь Украине.

Темы: СШАпомощь УкраинеИзраильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности - ОП
Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украине – СМИ
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 30 вражеских атак – сводка
Защитники уничтожили еще 810 оккупантов и 31 артсистему врага
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: