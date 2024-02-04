Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине

Администрация американского президента Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, назвав это "циничным политическим маневром" республиканцев.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно последнего законопроекта республиканцев в Палате представителей

Детали: В заявлении Белого дома указывают на то, что в течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и окажет поддержку Украине и Израилю.

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Дословно: "Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру".

Детали: В администрации Байдена отмечают, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

Дословно: "Мы решительно выступаем против этой выходки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению..."

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"...республиканцы в Палате представителей должны работать над этими насущными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат".

Что предшествовало: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал в субботу, что на следующей неделе Палата представителей проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи по безопасности без каких-либо других условий, включая помощь Украине.