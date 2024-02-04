Зеленский посетил бойцов на передовой в Роботино

Президент Владимир Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожье.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады.

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Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия - отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому!".

Детали: Зеленский пожелал бойцам скорейшей победы.

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Вместе с ним был глава ОП Андрей Ермак.