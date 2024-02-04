Зеленский посетил бойцов на передовой в Роботино
Воскресенье, 4 февраля 2024, 14:21
Президент Владимир Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожье.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады.
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Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.
Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия - отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому!".
Детали: Зеленский пожелал бойцам скорейшей победы.
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Вместе с ним был глава ОП Андрей Ермак.