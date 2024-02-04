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Зеленский на Днепропетровщине обсудил применение ПВО и наградил пилотов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 17:12
Зеленский на Днепропетровщине обсудил применение ПВО и наградил пилотов
Зеленский на Днепропетровщине 4 февраля, фото ОП

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины и вручил государственные награды пилотам.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский заслушал доклад командующего воздушного командования "Восток" Ивана Теребухи по прикрытию с воздуха городов и общин, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

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Отмечается, что президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БпЛА на объекты в Днепропетровской области и меры по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.

Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей воздушного командования "Восток" с учетом будущих поступлений вооружения.

Зеленский на Днепропетровщине 4 февраля, фото ОП
Зеленский на Днепропетровщине 4 февраля, фото ОП

Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов орденами Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.

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Что предшествовало: Перед этим Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожской области.

Темы: ЗеленскийПВОДнепропетровская область
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