Зеленский на Днепропетровщине обсудил применение ПВО и наградил пилотов
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины и вручил государственные награды пилотам.
Источник: сайт президента
Детали: Зеленский заслушал доклад командующего воздушного командования "Восток" Ивана Теребухи по прикрытию с воздуха городов и общин, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.
Отмечается, что президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БпЛА на объекты в Днепропетровской области и меры по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.
Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей воздушного командования "Восток" с учетом будущих поступлений вооружения.
Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов орденами Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.
Что предшествовало: Перед этим Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожской области.