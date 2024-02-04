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В пекарне в Лисичанске выпекали хлеб для оккупантов и проводили совещания – ГВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 20:38
В пекарне в Лисичанске выпекали хлеб для оккупантов и проводили совещания – ГВА
разрушенная пекарня в Лисичанске, фото: "Новости Донбасса" в Telegram

В пекарне в захваченном РФ Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупанты, выпекался хлеб для вражеских войск, а также проводились совещания.

Источник: представители Лисичанской городской военной администрации и переселенцы из Лисичанска в комментарии Суспільне Донбас

Детали: Днем 3 февраля главарь террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске, обвиняя в обстреле украинскую армию. Он утверждает, что погибли 28 человек. Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

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Как рассказали Суспільному переселенцы из Лисичанска, по одному из видео, которое опубликовало МЧС РФ в Telegram, они узнали заведение – ресторан под названием "Adriatic", который был расположен на окраине, что в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанской городской военной администрации сегодня Суспільному Донбас сообщили, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города.

Прямая речь представителя Лисичанской ГВА: "Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта...

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Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Тот список погибших, который гуляет по сети интернет, составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов".

Больше деталей: В воскресенье в Telegram-каналах опубликовали список якобы погибших. По информации от местных жителей, которые сейчас выехали из города, в списке есть фамилия владельца заведения – местного бизнесмена, который имел в Лисичанске также магазины. Кроме того, местные узнали фамилию мужчины, который работал в "налоговой", созданной оккупантами в городе.

Темы: Лисичансквойнаоккупация
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