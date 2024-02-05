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В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 03:34
В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
Ми-8 МЧС РФ, иллюстративное фото "Ростех"

В России обнаружили место падения и обломки ранее пропавшего вертолета Ми-8.

Источник: МЧС РФ

Дословно: "В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное.

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Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров".

Что предшествовало: Вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в воскресенье в районе села Деревянное в Прионежском районе Карелии.

Темы: Росcияавиа
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