В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
Понедельник, 5 февраля 2024, 03:34
В России обнаружили место падения и обломки ранее пропавшего вертолета Ми-8.
Источник: МЧС РФ
Дословно: "В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное.
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Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров".
Что предшествовало: Вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в воскресенье в районе села Деревянное в Прионежском районе Карелии.