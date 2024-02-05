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Залужный – Шаптале: Счастлив, что вы были рядом, стыдно нам не будет

Елена РощинаПонедельник, 5 февраля 2024, 10:13
Залужный – Шаптале: Счастлив, что вы были рядом, стыдно нам не будет
Сергей Шаптала и Валерий Залужный, фото из Facebook Залужного

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на фоне слухов об увольнении в поздравлении начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале поблагодарил его, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное.

Источник: пост Валерия Залужного в Facebook

Прямая речь Залужного: "Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.

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Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной – человек, для которого Украина действительно превыше всего.

С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили".

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Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил. И, как сообщили УП несколько источников в команде президента и в военных кругах, в Офисе президента также консультируются о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

Темы: ЗалужныйГенштабвойна
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