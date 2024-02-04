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Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 23:41
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что "размышляет" над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также перезагрузкой направления руководства страной.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1

Детали: Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о возможной отставке Залужного.

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Прямая речь: "Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного - ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека...

Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной".

Детали: Зеленский добавил, что "это вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало".

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Предыстория:

  • 29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.
  • Американское издание The Washington Post 2 февраля со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.
  • Также издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны написало, что в Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Темы: ЗеленскийЗалужный
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