Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
Президент Владимир Зеленский заявил, что "размышляет" над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также перезагрузкой направления руководства страной.
Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1
Детали: Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о возможной отставке Залужного.
Прямая речь: "Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного - ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека...
Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной".
Детали: Зеленский добавил, что "это вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало".
Предыстория:
- 29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.
- Американское издание The Washington Post 2 февраля со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.
- Также издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны написало, что в Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.