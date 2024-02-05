При обстреле ресторана в Лисичанске погиб "министр ЛНР" и 2 депутата

РАЗРУШЕННОЕ ЗДАНИЕ В ЛИСИЧАНСКЕ, В ОБСТРЕЛЕ КОТОРОГО РФ ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ, СКРИНШОТ ВИДЕО МЧС РФ

Во время обстрела ресторана Adriatic в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ где, как утверждают оккупанты, находилась пекарня, погиб так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко и еще два депутата-коллаборациониста.

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС" со ссылкой на представителя "МЧС" оккупированной территории, гауляйтер оккупированной Луганщины Леонид Пасечник в Telegram

Прямая речь: "Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко".

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Гауляйтер оккупированной Луганщины Леонид Пасечник подтвердил гибель коллаборанта. По его словам, "во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко".

Позже гауляйтер Лисичанска Эдуард Сахненко сообщил, что во время удара по пекарне погибли еще два местных депутата-коллаборациониста - Артем Тростянский и Иван Жушма.

Так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко, фото "РИА Новости"

Что предшествовало: Оккупанты в субботу заявили об обстреле пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ и гибели 28 "мирных жителей". Украинская сторона не комментировала происшествие.