Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко вступился за Залужного: Политика может перевесить здравый смысл

Станислав ПогориловПонедельник, 5 февраля 2024, 14:35
Кличко вступился за Залужного: Политика может перевесить здравый смысл
Віталій Кличко, фото: Getty Images

Киевский городской голова Виталий Кличко высказал свое мнение в контексте обсуждения отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и предупредил, что общество не уверено в положительных последствиях смены военного руководства.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием. Как военный в войну генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле..."

Реклама:

Детали: По его словам, в вопросе отставки главнокомандующего "политика может перевесить здравый смысл и интересы государства".

Кличко выразил надежду, что власть понимает серьезность шагов, которые планирует и ответственность за это.

"Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И с этим надо считаться. И прекратить наконец политические интриги и внутреннюю борьбу".

ВИДЕО ДНЯ

Кличко добавил, что единственное, за что сегодня нужно бороться, это победа Украины в войне против агрессии России.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил. И, как сообщили УП несколько источников в команде президента и в военных кругах, в Офисе президента также консультируются о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

Темы: Виталий КличкоЗалужныйЗа Украину
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Нацбанк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов для переводов через терминалы

Все новости...

Читайте УП В Google News

Виталий Кличко
Ракетный удар россиян: в Киеве пострадал 21 человек, еще одна женщина в состоянии клинической смерти
Кличко с бывшей женой поделили имущество, обменявшись недвижимостью
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Последние новости
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
22:21
видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию
22:16
Укрзализныця назвала самые популярные маршруты электричек
21:58
Белый дом отреагировал на отставку Залужного
21:30
Парламент Грузии одобрил нового премьера, в правительстве сменили главу Минобороны
21:15
Спутник Сатурна имеет скрытый под льдом океан с жидкой водой – учёные
21:02
Apple выпустила три приложения для ПК на Windows
20:52
Зеленский официально уволил Залужного – указ
20:47
Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь еще более 70 станков
Все новости...
Реклама: