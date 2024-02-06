США приветствуют контакты Турции и России, если это поможет "прекратить злонамеренную деятельность РФ"

Соединенные Штаты не комментируют внешние связи Турции и России, однако будут приветствовать контакты между лидерами этих стран, если это поможет прекратить злонамеренную деятельность РФ.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, "Укринформ"

Прямая речь Патела: "Прежде всего я оставлю право нашим турецким партнерам говорить об их собственных обязательствах во внешней политике, которую они ведут. Если же любая страна способна сыграть значимую роль в прекращении определенной злонамеренной деятельности России, мы, безусловно, приветствовали бы это"

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Детали: Он напомнил, что турецкая сторона играла важную роль в реализации Черноморской зерновой инициативы. В этой связи Пател отметил, что важно, чтобы украинское зерно доставлялось по назначению.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале.

В КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.